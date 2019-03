Premiere "Am Königsweg": Trump-Show mit vierfacher Jelinek

Es liegt durchaus nahe, dass Marie Rötzer, Direktorin des Landestheater in St. Pölten, den begnadeten Puppenspieler Nikolaus Habjan mit der österreichischen Erstaufführung von Elfriede Jelineks bitterem wie auch bitterbösem Gedankenkonvolut „Am Königsweg“ beauftragt hat. Denn die Autorin wünscht sich in der Regieanweisung Figuren aus der längst legendären „Muppet Show“.

Zudem hat Habjan schon einmal Jelinek als Puppe leibhaftig werden lassen: Ende 2012 in „Schatten ( Eurydike sagt)“ am Burgtheater. Und weil sich in der Folge ein engerer Kontakt entwickelte, konnte er die öffentlichkeitsscheue Literaturnobelpreisträgerin gewinnen, sich in die erstaunlich aufwendige, ja opulente Produktion einzubringen: Sie spricht aus dem Off einige zentrale Passagen.