"Präsidentinnen" auf Albanisch: Werner Schwab erobert Tirana

Nun, zurück in Wien, zieht die Regisseurin ihr Resümee. „Die Gage war keineswegs üppig, aber in Ordnung – und die Arbeit in Tirana eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.“

Über ein halbes Jahrhundert lang hatte Hoxha das Land isoliert und wirtschaftlich ruiniert. In Tirana sei zwar allerorts Aufbruchstimmung bemerkbar, so Mitter-ecker. „Aber die Leerstellen der Abschottung sind gegenwärtig, auch im kulturellen Feld. Interesse besteht an Ansätzen jenseits des Realismus. Theater, das Welt nicht abbildet, sondern Weltbilder zur Disposition stellt. Da ist Schwab natürlich bestens geeignet.“ In seiner bitterbösen wie drastischen Komödie träumen sich die Pensionistinnen Erna und Grete mit dem Mariedl, das die verstopften Aborte mit der bloßen Hand reinigt, vergeblich in eine bessere Welt.

Die Arbeitsbedingungen am Theater seien, sagt Mitter-ecker, generell hart: „Feste Verträge für Schauspieler sind die Ausnahme, bezahlt wird pro Vorstellung, im Nachhinein und oft mit Verspätung. Eine Wohnung in Tirana – die Stadt hat mittlerweile eine Million Einwohner, mehr als ein Drittel der albanischen Bevölkerung lebt hier – kostet mehr als ein durchschnittlicher Monatslohn und damit auch mehr als eine Monatsgage. Man hat manchmal Mühe, vernünftige Probenzeiten zusammen zu bekommen, weil jeder Zweitjobs oder Unterrichtsverpflichtungen hat, um über die Runden zu kommen.“

Zudem waren im Fall von „Presidentet“ sprachliche Hürden zu überwinden. „Ein bis zwei Mal die Woche stand uns eine Dolmetscherin der österreichischen Botschaft zur Verfügung. Adriana Tolka, die die Erna spielt, spricht sehr gut Englisch. Sie hat viel für ihre Kolleginnen übersetzt. Ermira Gjata, meine Grete und in Albanien ein gefeierter Fernsehstar, versteht kaum Englisch, spricht aber – vor allem, wenn es emotional wird – italienisch. Eni Jani – aus Mariedl wurde Mari-le – versteht Englisch und hat ein sehr gutes intuitives Verständnis in Theaterdingen. So habe ich mich mit Englisch, Italienisch, Händen, Füßen und zum Schluss auch mit ein paar Brocken Albanisch durchgeschlagen.“

Doch ist es überhaupt möglich, die Kunstsprache von Schwab mit all den Neuschöpfungen und Verdrehungen adäquat zu übersetzen? Mitterecker ging an den Text wie an eine Partitur heran: „Ich habe im Vorfeld den albanischen und den deutschen Text nebeneinander montiert und Satzstrukturen verglichen. Wenn bei Schwab in einem Absatz viermal das Wort ,Verkehr‘ vorkommt, sich aber im Albanischen nichts wiederholt, weiß man, dass die Übersetzung den Schwab-Sound nicht getroffen hat oder die Drastik seiner Sprachbilder umgeht.“