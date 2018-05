Porzellan im Wiener MAK: Schön, weiß, spröde

Die Wiener Manufaktur, an dessen einstigen Standort heute noch die Porzellangasse im 9. Wiener Bezirk erinnert, war zunächst lange ein defizitärer Betrieb, bis Maria Theresia die Anstalt 1744 in kaiserlichen Besitz brachte und für offizielle Anlässe einspannte. Die Regentin soll einst selbst die krakeligen Buchstaben „M T“ auf jenes Häferl gepinselt haben, das nun in einer der vielen Vitrinen zu sehen ist.

Später beauftragte Kaiser Franz I. die Manufaktur mit einem Prunkservice, das dem Duke of Wellington 1820 als Dank für den Sieg über Napoleon bei Waterloo überreicht wurde: Die als Leihgabe aus London angereisten Gefäße sind gewiss ein Highlight der Schau.