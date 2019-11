Porträt von 13-jährigem Mozart kommt zur Auktion

Die Darstellung Mozarts gibt den Status des Komponisten wieder. Ein interessantes Detail des Bildes, das sich vor seinem Verkauf nach Frankreich in Besitz der Familie Kupelwieser aus Lunz am See befand und zuletzt 2013 in einer Ausstellung des Salzburger Mozarteums in Österreich zu sehen war, ist das Notenblatt, das vor dem Musiker am Pult des Cembalos zu sehen ist. Es enthält ein komplettes Musikstück, das nirgendwo sonst in Mozarts Werk zu finden ist. Es wird darüber spekuliert, ob es sich dabei um eine Komposition von Mozart selbst handelt oder ob es sich um ein anderes Stück handelt, das Mozart bei seinem Gastspiel in Verona zum Besten gab.