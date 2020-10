Popstar Spencer Davis mit 81 Jahren gestorben

Der britische Musiker Spencer Davis, dessen Gruppe mit Hits wie „Gimme Some Lovin’“ und „Keep on Running“ den Sound der 1960er Jahre nachhaltig geprägt hatte, ist im Alter von 81 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Das gab der ehemalige Drummer der Band, Pete York, laut der Zeitung The Birmingham Mail bekannt.

Blues und Soul made in Britain

Davis war Gründer und Namensgeber der „Spencer Davis Group“, aber nicht ihr Frontman – Steve Winwood sang die größten Hits. Der im walisischen Swansea geborene Davis - mit vollem Namen Spencer David Nelson Davies - tat sich 1963 in Birmingham mit Steve Winwood und dessen Bruder Muff (Bass) und York zusammen. Die erste Single war ein Cover von John Lee Hooker, "Dimples" - und auch darüber hinaus zeigte sich die Gruppe stark von US-amerikanischem Blues und R'n'B beeinflusst und coverte u.a. auch Ray Charles' "Georgia on my Mind".