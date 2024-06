Popsängerin Tems beginnt den tränenreichen Weg zum Erfolg

Mit dem Sound der Platte, einer Mischung aus Afrobeat, Hip-Hop, Dancehall, Soul und R&B sprengt die Musikerin Genregrenzen. Sich damit durchzusetzen war allerdings ein harter Kampf – nicht bei den Fans, aber in der Musikindustrie, als sie in ihrer Heimatstadt Lagos ihre ersten Songs produzierte. „So oft hörte ich: ,Mit dieser Musik wirst du es nicht schaffen, Nigerianer mögen das nicht. Sie mögen nur Afrobeats!`“ erinnert sich Tems. „Das stimmt zwar. Aber für mich passte das nicht. Ich hatte als Kind angefangen, mit meinem Bruder Musik zu machen. Er spielte Gitarre und ich improvisierte dazu Melodien. Bis ich auf der Uni war, hatte ich nur Songs mit Gitarre und Klavier. Und ich liebe zwar Afrobeats, aber auch Celine Dion. Die Emotionalität in ihren Balladen, das Drama und die Melodien haben mich berührt. Meine Musik sollte beide Vibes haben.“

Grammy-Award

In ihrer ersten EP „For Broken Ears“ machte Tems die depressive Stimmung dieser Lebensphase hörbar. Wie als Kind, als sie Gedichte über alles schrieb, was ihr auf der Seele brannte, verarbeitet sie in ihren Songs jetzt den Frust über toxische Beziehungen, die Trauer über eine verlorene Liebe oder den Umgang mit schwierigen Lebenssituationen. Meist beginnt das mit Improvisationen, die sie auf Flugzeugtoiletten oder in Hotelfoyers in ihr iPhone singt.

Damit macht sich das Springen ohne Netz, das sture Bestehen auf den eigenen Sound jetzt bezahlt. Tems hat Songs mit Künstlerinnen wie Beyoncé und Rihanna produziert. Dem ersten Hit als Feature-Artist für Wizkids „Essence“ folgten eine Grammy-Auszeichnung für die Kollaboration „Wait For U“ mit Drake und dem Rapper Future und eigene Chartsrenner wie „Higher“, „Me & You“ und „Love Me JeJe“.

Und jetzt eben das Debüt-Album „Born In The Wild“, mit dessen Titel Tems auf ihren Werdegang anspielt: „Born In The Wild bedeutet für mich, dass man lernt, sich eine dicke Haut zuzulegen und sich auch in Unsicherheit wohlzufühlen.“