Die 16. Ausgabe des Popfest Wien wartet zum Auftakt am 24. Juli durchaus mit einer Überraschung auf: Christina Stürmer, zentrale Figur der österreichischen Popmusik, eröffnet nämlich das Festival auf der Seebühne. Diesen Auftritt kann man wohl als Brückenschlag zwischen Ö3 und FM4, zwischen musikalischer Vergangenheit und der nächsten Pop-Generation verstehen, denn der Rest des Line-ups wartet mit vielen Acts auf, von denen wohl nur die wenigsten hierzulande schon etwas gehört haben. Das Popfest bietet also auch heuer wieder Sounds jenseits der Nische.

Auf der Open-Air-Hauptbühne ( Seebühne ) kann man u. a. Crack Ignaz, Eli Preiss, Kreisky, Sodl, Cousines Like Shit, Kässy und The Zew bestaunen.

Abseits der Konzerte bietet das Festival zahlreiche Programmpunkte: Talks zu Popkritik und digitalen Filterblasen, ein Styling-Workshop. Das neue „Walking Concert“ mit Funkkopfhörern von Medienkünstler Oliver Hangl bringt Klang in die nächtlichen Straßen rund um den Karlsplatz. Mit einem Ping Pong-Floor vor der Kunsthalle, einem familienfreundlichen Sonntag im Karlsgarten und einem stimmungsvollen Abschlusskonzert in der Karlskirche mit Miriam Adefris, Jeansboy und Oska zeigt sich das Popfest erneut als ein Fest für alle, die sich für Musik aus Österreich interessieren.

Popfest Wien – Programmüberblick

Donnerstag, 24. Juli

Seebühne (18:30–23:00)

• Christina Stürmer

• Sodl

• Lino Camilo

• Mietze Conte

Wien Museum Foyer (19:30–22:00)

• Karl Stirner & Freund:innen

Stirner & Skrepek Impro

Woschdog

73 mit K.P. Stickney

Wien Museum Oben (20:00–23:30)

• Magda

• Salamirecorder & the Hi-Fi Phonos

Café Kunsthalle (20:00–02:00)

• Ping Pong Floor (Parktischtennis mit Undi)

• Love Fi (ab 22:00)

TU Prechtlsaal (23:00–02:30)

• Jopa

• Gatafiera

• Pau

Club U (ab 22:00)

• DJ Billie Stylish

• RaverResi

• HNNZY

Freitag, 25. Juli

Seebühne (17:00–23:00)

• Spitting Ibex

• Pan Kee Bois

• Cousines Like Shit

• Lovehead

• Eli Preiss

Wien Museum Foyer (19:30–22:00)

• Conte Potuto – Performance „>2,4 Stunden<“

Wien Museum Oben (20:00–23:30)

• Coucou Babe

• Holli

Café Kunsthalle (20:00–02:00)

• Ping Pong Floor (Parktischtennis mit Undi)

• Hotpotposse (ab 22:00)

TU Prechtlsaal (23:00–02:30)

• Mel E. Logan (Chicks on Speed)

• Neunundneunzig

• Vicky

• Cute Aggression

• DJ Gusch

Club U (ab 22:00)

• Mahlwerk

Samstag, 26. Juli

Café Kunsthalle (15:00–02:00)

• Ping Pong Floor (Parktischtennis mit Undi)

• Sidequest (ab 22:00)

Seebühne (17:00–23:00)

• Panasea

• Kreisky

• Kässy

• Crack Ignaz & LGoony

• The Zew

Wien Museum Foyer (19:30–22:00)

• Hirsch Fisch & Strandbadparkplatz Orchester

Wien Museum Oben (20:00–23:30)

• Laurenz Nikolaus

• Alicia Edelweiss

TU Prechtlsaal (23:00–02:30)

• Max Müller

• Kitana

• DJ Ebhardy

• Mursal

Club U (ab 22:00)

• Raqsouna Collective

Sonntag, 27. Juli

Café Kunsthalle (15:00–20:00)

• Ping Pong Floor (Parktischtennis mit Undi)

Karlsgarten (17:00–20:00)

• Jo The Man The Music

• Swelle

• Keyhan & the Juns

Karlskirche (20:00–24:00)

• Miriam Adefris

• Jeansboy

• Oska solo

Talks, Tours & Workshop im Wien Museum

(in Kooperation mit mica – Music Austria, präsentiert von Wirtschaftsagentur Wien)

Freitag, 25. Juli

• 14:30 – Tour: WienPopkultour

– Treffpunkt: Foyer

– Anmeldung: popkultour@popfest.at

• 16:00 – Talk: „Popkritik im Feed“

Samstag, 26. Juli

• 14:00 – Styling-Workshop mit Engelord

– Anmeldung: workshops@popfest.at

• 14:30 – Tour: WienPopkultour

– Treffpunkt: Foyer

– Anmeldung: popkultour@popfest.at

• 16:00 – Talk: „Widerstand in der Filterbubble“

Walking Concert mit AEngl (bei der Seebühne)

Samstag, 26. Juli, 24:00 Uhr

– Anmeldung: anmeldung@oliverhangl.com

– Kopfhörerausgabe ab 23:30 Uhr

Popfest Warm Up @ Karlskino Open Air

Samstag, 19. Juli (21:00)

• „Nuit“ (Kurzfilm von Grzegorz Kielawski & Alexander Bayer)

• „U3000 – Tod einer Indieband“ (Hannes Wesendonk)

Sonntag, 20. Juli (21:00)

• „Austroschwarz“ (Mwita Mataro, Helmut Karner)

– Live-Intro: Mwita Mataro

– Gespräch mit Petra Erdmann



Mehr Infos: www.popfest.at