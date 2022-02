"Jazzfest" von Pauls Jets: Fliegen und fallen

Pauls Jets: Neben Paul Buschnegg, Romy Jakovcic und Xavier Plus ist nun auch Kilian Hanappi Teil der Wiener Band. „Jazzfest“ nennt sich ihr drittes und im Studio von Herwig Zamernik (Fuzzman) eingespielte und in Eigenregie produzierte Album. In den 18 Songs werden schräg programmierte Beats mit psychedelischen Synthieflächen, Schrammelrock und punkig-lärmenden Ausbrüchen kombiniert. Das gefällt und versprüht jugendlich- krachende Lebensfreude. Am Freitag (18. 2.) live in Linz, am 3. 6. in Wien und am 4. 6. in Wiener Neustadt.