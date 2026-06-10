Popelka verlässt 2029 Wien und wird Generalmusikdirektor in München

Der tschechische Dirigent Petr Popelka, seit 2024 Chefdirigent der Wiener Symphoniker, wird neuer Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München. Zur Spielzeit 2029/2030 werde er die Nachfolge von Vladimir Jurowski antreten, sagte der bayerische Kunstminister Markus Blume (CSU). Mit Sommer 2029 läuft Popelkas Vertrag in Wien regulär aus, die Symphoniker wollen ihm danach auf jeden Fall künstlerisch verbunden bleiben, so eine Sprecherin auf APA-Anfrage.

Auch Popelka selbst betonte, dass er dem Orchester weiterhin verbunden bleiben und immer wieder als Gast nach Wien kommen wolle. Der Funke zum Bayerischen Staatsorchester sei sofort übergesprungen und sei ihm "tief ins Herz" gegangen, so der 40-Jährige. Deshalb habe er sich auch dafür entschieden, diese Position anzunehmen. "Diese Aufgabe erfüllt mich vor allem mit großem Respekt, aber auch mit großem Willen und Freude."

Vom Kontrabassisten ans Dirigentenpult

Schon länger waren Gerüchte im Umlauf, dass Popelka an die Seite von Staatsintendant Serge Dorny rücken könnte. Der Dirigent und Komponist aus Prag gilt als aufstrebender Musiker. Zu Beginn seiner Karriere war er unter anderem stellvertretender Solo-Kontrabassist der Sächsischen Staatskapelle Dresden, danach war er unter anderem musikalischer Leiter des Norwegischen Rundfunkorchesters in Oslo. Im Herbst 2024 ging er dann nach Wien.