Ein echter Influencer am Klavier

Stehende Ovationen nach einem Konzert der Wiener Symphoniker sind bei Abonnement-Konzerten keine Standard-Reaktion. Im Fall des aktuellen ist diese mehr als berechtigt. Chefdirigent Petr Popelka führt mit Antonin Dvoraks „Karneval“ und später mit dessen „Neunter“ in dessen Welt. Mit Verve stachelt er bei der Konzertouvertüre das Orchester zu Ausbrüchen an. Wie ein Exkurs zu einem anderen Kontinent mutet Maurice Ravels Klavierkonzert in G-Dur an.

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Katzenliebe Hayato Sumino-Cateen ist der Solist. Wenn Sie diesen Namen noch nicht gehört haben, dann sind Sie möglicherweise nicht unter den 2,2 Millionen, die den 30-jährigen Japaner auf seinen Social-Media-Kanälen bisher verfolgt haben. Sein Beiname Cateen, mit dem er sich im Internet präsentiert, rührt von seiner Liebe zu Katzen her.