Pop-Idol Prince im Alter von 57 Jahren gestorben

Der US-Sänger Prince ist im Alter von 57 Jahren gestorben sein. Das berichtet das Promiportal TMZ.com in einer Eilmeldung. Yvette Noel-Schure, seine Pressesprecherin, sagte der US-amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press, dass das Pop-Idol auf seinem Anwesen in Chanhassen tot aufgefunden wurde. Die genaue Todesursache von Prince war zunächst unklar.

Der Sänger und Songwriter war die Pop-Ikone der Achtziger. Zu seinen bekanntesten Songs gehörte "Purple Rain". Der Soundtrack zum gleichnamigen Film verkaufte sich alleine in den USA über zehn Millonen Mal und wurde 1985 mit dem Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnet.