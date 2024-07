Rampensau seit Kindheitstagen: Ester Grafs Weg zum "Happy Worstday"

Song über Trauer

Esther Graf, die seit einigen Jahren in Berlin lebt, hat „Happy Worstday“ auch zum Titel ihres eben erschienenen Debüt-Albums gemacht. Drauf mischt sie Gitarren-Pop mit Einflüssen aus Hip-Hop und R&B. Mit „Taube“ ist auch eine Ballade drauf, die mit Gedanken über den Tod und die Sterblichkeit an den Titelsong anknüpft.

„Ich habe vor einem Jahr meinen Opa und einen Onkel verloren, der unerwartet in jungen Jahren gestorben ist“, erzählt Esther Graf. „Das hat mich Schlag auf Schlag getroffen. Und weil ich in meiner Musik sehr ehrlich bin, wollte ich diesen Song über Trauer schreiben. Es war das erste Mal, dass ich so hautnah mit dem Tod konfrontiert war, und es war verrückt, was das mit mir gemacht hat.“

Was ihr in dieser Zeit Halt gegeben hat, ist ihr starker Glaube. Der kommt in dem Song aber nur am Rande vor: „Ich möchte niemandem meinen Glauben aufdrängen. Aber er ist die Quelle, aus der ich meine Kraft tanke. In Bezug auf die Trauer fand ich es passend, das in meine Musik einfließen zu lassen. Aber ich habe es so formuliert, dass jeder, der den Abschied von geliebten Menschen verarbeiten muss, sich mit dem Song identifizieren kann.“