Pop-Duo Laikka will Grenzen überschreiten und Stereotype auflösen

Und Wunderwald erklärt: „Es macht mir ja schon auch Spaß, mit den Reaktionen darauf, wie ich gekleidet bin, zu spielen und sie zu beobachten. Und ich glaube, es reicht, als Band, die in der Öffentlichkeit steht, sich so zu zeigen wie wir. Schon alleine dadurch können wir sicher einigen Leute, die auch Lust darauf haben, die Angst davor nehmen – so, dass es für sie weniger Überwindung ist.“

Deswegen beschreibt Wunderwald in „Dissolving“ eine depressive Phase und analysiert in „Wireless“ eine Panikattacke: „Am Abend, bevor ich das schrieb, war ich in einem Umfeld mit Leuten, die ich nicht so gut kannte. Auf einmal hat es mir den Brustkorb zugeschnürt. Das war heftig.“