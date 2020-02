Pop-Duo Children hat bei Wanda und Bilderbuch abgeschaut

Jetzt leben die beiden in Berlin, haben nach einer klassischen Ausbildung an der Neustrelitzer Musikschule in der Hauptstadt studiert und nebenbei immer Musik gemacht. Doch erst 2017 kam Schwung in die Karriere, als sie mit dem Song „Hearts“ Aufmerksamkeit erregten und daraufhin von Herbert Grönemeyers Label unter Vertrag genommen wurden.

Doch die DDR, das geben die beiden zu, wirkt auch ihn ihren heutigen Texten noch nach. „Wir haben von unseren Eltern schon noch diese DDR-Werte mitbekommen“, sagt Frech. „Zum Beispiel, nichts wegzuwerfen und alles wiederzuverwerten, was jetzt auch im Kapitalismus wichtig wird.“