Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg gestorben

In der Kunst ging es für Claes Oldenburg immer mehr um Dinge als um Menschen. "Ich denke, es gibt einen Punkt, an dem man zwischen einem Menschen und Dingen entscheiden kann", sagte der Künstler einmal der "New York Times". "Und ich habe mich für Dinge entschieden." Schon als Kind seien Kunstmuseen "ein Mysterium" für ihn gewesen, er ging lieber in naturwissenschaftliche Museen. Der Pop-Art-Künstler ist am Montag im Alter von 93 Jahren in New York gestorben, sagte eine Sprecherin der Pace-Galerie der Deutschen Presse-Agentur in New York.

"Ich war schon immer mehr an Dingen interessiert als an allem anderen." Und so wurde aus Oldenburg ein Künstler der Dinge. Monumentale Skulpturen in Form von Löffeln, Kirschen, Lippenstiften oder Gartenschläuchen baute er - und wurde damit weltbekannt. Quasi nebenbei begründete er die Pop-Art mit, deren berühmte Vertreter wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein inzwischen fast alle vor ihm gestorben sind. Oldenburg gehörte mit Jasper Johns (mittlerweile 92 Jahre alt) gehört er zu den letzten Gründungsvertretern der Pop-Art.

Geboren wurde Oldenburg 1929 in Stockholm. Als er sieben Jahre alt war, wurde sein Vater als schwedischer Generalkonsul nach Chicago versetzt. Oldenburg verliebte sich in das Land, seine Menschen und ihren Lebensstil. Nach dem Studium an der Elite-Universität Yale vagabundierte er ein wenig über den Kontinent, bis er sich in den 50er Jahren endgültig in New York niederließ.