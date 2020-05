Politische Dokus bei der Viennale

Man stelle sich vor, man kommt 40 Jahre nach Kriegsende nach Deutschland und die Nationalsozialisten sind noch an der Macht. Dieses Gefühl beschlich Filmemacher Joshua Oppenheimer in Indonesien, wo der Mord an schätzungsweise bis zu drei Millionen Regimegegnern im Jahr 1965 bis heute weder geahndet noch aufgearbeitet wurde. "The Act of Killing", Oppenheimers beinahe dreistündige, fesselnde Abrechnung mit einem vergessenen Holocaust, ist das Highlight unter den politischen Dokumentarfilmen bei der diesjährigen Viennale und in Anwesenheit des Regisseurs am ersten Festivalwochenende zu sehen.

"Wir töteten mit einem Lächeln auf den Lippen", sagt Anwar Congo, einer jener "Gangster" und Paramilitärs, die 1965 den Staatsstreich von General Suharto in Indonesien unterstützt hatten und heute mit ihren "Heldengeschichten" und der Auslöschung der Kommunisten prahlen. Regisseur Joshua Oppenheimer und Kollegin Christine Cynn baten sie, die oftmals von Hollywoodfilmen inspirierten Morde von einst zum besseren Verständnis nachzustellen. "The Act of Killing" ist eine Dokumentation dieses Prozesses: Schockierend ist die nüchterne Detailtreue, mit der die Männer ihre Foltermethoden nachahmen, unverständlich die fehlende Reue, die sie dabei zeigen, surreal der Moment, in dem Anwar für den angeblichen Film in die Rolle des Opfers schlüpft und emotional zusammenbricht. Lange Einstellungen und Oppenheimers Nähe zu den Protagonisten über mehrere Jahre hinweg ermöglichen eine außergewöhnliche, surreale Studie über das Böse im Menschen, die laut Menschenrechtlern die Geschichtsschreibung Indonesiens verändern wird. (26.10., 18:00, Gartenbaukino, 28.10., 16:00, Urania, in Anwesenheit von Joshua Oppenheimer)

Eine einfallsreiche Art, das Unerzählbare zu illustrieren, findet auch der kambodschanische Regisseur Rity Panh. In seinem Cannes-Wettbewerbsfilm "L'image manquante" ("The Missing Picture") verarbeitet er den Völkermord an bis zu 2,2 Mio. Kambodschanern durch die Roten Khmer mithilfe bemalter Tonfiguren in detailgetreuen Szenerien sowie mit dokumentarischem Archivmaterial und einer Erzählerstimme aus dem Off. Ausgangspunkt ist seine erfolglose Suche nach einem Foto, das die Roten Khmer in der Zeit von 1975 bis 1979 selbst während einer Hinrichtung geschossen hatten. Doch Panhs persönliche Erinnerungen sind klar und schmerzlich lebendig, lassen ihn mit Liebe zum Detail sein eigenes Bild kreieren. Denn: "For if a picture can be stolen, a thought can not." (4.11., 15:30, Gartenbaukino, 5.11., 16:00, Metro)