Politisch inkorrekt: Countrysänger und Comedian Kinky Friedman gestorben

Kinky Friedman, der politisch inkorrekte Countrysänger und Comedian, der sich 2006 auch (erfolglos) um das Amt des Gouverneurs von Texas beworben hatte, ist tot. Wie US-Medien berichten, erlag der 79-Jährige Komplikationen der Parkinson-Krankheit, mit der er seit längerer Zeit zu kämpfen hatte.

Friedman verkörperte den patriotischen, Zigarren paffenden Cowboy-Macho bis zu jenem Punkt, an dem seine Darbietung in die Satire kippte. Wann es so weit war, ließ der talentierte Musiker, der seinen Stil an klassischen Country-Helden wie Ernest Tubb orientierte, bewusst offen. Seine Aussagen brachten ihm einmal den feministischen Schmähpreis "Male Chauvinist Pig of the Year" ein, zugleich legte sich Friedman in Songs wie "They Ain't Making Jews Like Jesus Anymore" mit Ideologien und Religionen aller Art an - und mit der jüdischen Community, die auch seine eigene war.