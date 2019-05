Police-Drummer Stewart Copeland: „Unsere Karriere hat kein Drama“

Sie arbeiten gerade an einer Dokumentation darüber, was Musik ist. Geht es dabei auch um diese Fragen?

Nein, da geht es darum, wie tief verwurzelt Musik in uns Menschen ist, welche Funktionen sie in der Gesellschaft hat, und wie sie uns mehr als wir denken physisch beeinflusst. Musik ist die einzige Kunstform, die uns zum Tanzen bringt. Weder Rembrandt noch Goethe schaffen das. Nur die Musik sagt dir, was du fühlen sollst. Die Augen und Worte sagen dir, was du denken sollst. Aber was du fühlst, ist viel wichtiger für dein Verhalten und deine Entscheidungen, als das, was du denkst. Gefühle kontrollieren die Gedanken. Und wirklich jeder – auch wenn er Musik nicht mag – spürt, ob ein Stück fröhlich oder gefährlich ist.

Auch junge Leute, denen Musik nicht mehr so viel bedeutet, die Playlists abspulen und nebenbei auf ihrem Handy SMS tippen?

Ja, vielleicht sogar mehr als wir: Wenn zwei in der Disco miteinander tanzen, ist das oft ein Zur-Schau-Stellen von Sex. Meine Theorie ist: Musik macht uns für Sex empfänglich. Okay, sie macht uns generell empfänglich, und als Erstes für den Ur-Instinkt Sex. Und wenn wir emotional offen sind, kommt auch die Spiritualität ins Spiel, dann öffnet Musik den Raum dafür, dass Gott, oder wie immer man das nennen will, eintreten kann. Dafür, dass Leute und Gesellschaften zusammenkommen. All das beweise ich in der Doku mithilfe der Wissenschaft.