Pogues-Sänger Shane MacGowan 65-jährig gestorben

Der Sänger der anglo-irischen Punkband The Pogues, Shane MacGowan, ist tot. Er ist laut dem Guardian 65-jährig gestorben. Die Band wurde in den frühen 1980er Jahren in London gegründet. Hunt stieß 1986 dazu. Zu den wohl bekanntesten Songs der Pogues gehört „Fairytale of New York“ (1987), das inzwischen zu einem modernen Weihnachtsklassiker geworden ist.