Placido Domingo zieht sich von der New Yorker Met zurück

Einen Tag vor einem Auftritt in der Titelrolle der Oper "Macbeth" hat der spanische Startenor Plácido Domingo am Dienstagnachmittag (Ortszeit) seinen kompletten Rückzug von der New Yorker Metropolitan Opera bekannt gegeben. Domingo zog damit die Konsequenzen aus der in den USA hitzig geführten Debatte über Belästigungsvorwürfe gegen ihn.

Er weise die Vorwürfe zwar "aufs schärfste zurück", doch sei er besorgt, dass "in dem Klima von Vorverurteilungen (...) mein Auftritt in dieser Produktion von Macbeth von der harten Arbeit meiner Kollegen auf und hinter der Bühne ablenken würde. Daher habe ich darum gebeten, mich zurückzuziehen und danke der Führung der Met dafür, meinem Wunsch so gütig entsprochen zu haben", hieß es in einer schriftlichen Erklärung Domingos.

Kostümprobe als Abschluss

Domingo zeigte sich "glücklich" darüber, dass er im Alter von 78 Jahren die Titelrolle in der Kostümprobe von Macbeth singen durfte, "was mein letzter Auftritt auf der Bühne der Met gewesen ist".