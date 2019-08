Placido Domingo: Übergriffsvorwürfe gegen Opernstar

Placido Domingo, einer der größten Opernstars der Welt, soll Frauen rollen versprochen haben - und im Gegenzug sexuelle Kontakte verlangt haben. Dies meldet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf mehrere Künstlerinnen. Jene Frauen, die diese Avancen zurückgewiesen haben, sollen berufliche Nachteile erlebt haben.

Domingo berzeichnete diese Vorwürfe als "beunruhigend" und in der präsentierten Form als "unrichtig". Er verwies in einem Statement darauf, dass die Vorwürfe anonym erhoben würden und "bis zu 30 Jahre alt" seien. Es sei dennoch "schmerzhaft zu hören", dass er "unangenehme Gefühle" hervorgerufen haben soll. Er erkenne an, dass die Standards heute ganz andere seien.

Damit trifft die #MeToo-Bewegung einen der mächtigsten Männer des Opernbusiness. Domingo hatte eine Weltkarriere als Sänger, dirigierte zuletzt auch und ist Chef der Oper von Los Angeles.

Acht Sängerinnen und Tänzerinnen erheben nun die Vorwürfe. Domingo soll einer davon in den Rock gegriffen haben. "Er hat dich immer berührt oder geküsst", sagt eine andere.