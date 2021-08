Pizzera und Jaus lassen sich auch von einem lädierten Knie nicht stoppen

„Das war stark von Otto!“ Paul Pizzera ist stolz auf seinen Freund und Duo-Partner Otto Jaus. Der hatte nämlich gerade eine Meniskus-Operation und sich das Knie genau so kaputt gemacht, dass der Spitalsaufenthalt in die wenigen Fenstertage zwischen Konzerten in Deutschland und Österreich fiel.

„Ich weiß nicht, wie ich das passiert ist“, erklärt Jaus im KURIER-Interview. „Ich habe nichts gespürt, nur gemerkt, dass das Knie dicker wird. Aber die haben den eingerissenen Meniskus mit einem kleinen Eingriff abgezwickt, und in weniger als 24 Stunden konnte ich wieder fast alles machen.“

Einem gelungenen Auftritt bei der „Red Bull Juke Box“ heute, Freitag, 27. August im Steinbruch St. Margarethen steht also nichts im Wege. Und das ist dem Duo wichtig, denn dabei bestimmten die Fans das Programm, konnten bis Mitte August online darüber abstimmen.

„Es wird aber auch beim Eingang eine Möglichkeit geben, abzustimmen“, erklärt Jaus. „Und wenn wir auf der Bühne sind, kann man mittels Armbändern, die man hochhebt, über gewisse Sachen abstimmen. So eine interaktive Show ist eine coole Herausforderung. Wir können zeigen, dass wir spontan sind. Und online wurden Sachen gefordert, auf die wir sonst nicht gekommen wären.“