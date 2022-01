Pippi Langstrumpf-Star Inger Nilsson: „Ich habe nichts geschenkt bekommen“

Mit der sommersprossigen Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf (so ihr voller Name) hat Astrid Lindgren eine legendäre Figur erschaffen. 1945 erschien das erste Buch der Schwedin, mehr als 66 Millionen Mal wurden die Romane verkauft, in 77 Sprachen übersetzt. Die Filme kennt bei uns jedes Kind. Erfunden hat Lindgren Pippi, um ihrer kranken Tochter im Bett eine spannende Geschichte zu erzählen. Eine Rebellin ist sie geworden, der Albtraum jeder autoritären Erziehung. Anfangs war sie ein Skandal. Nicht in die Schule gehen oder mit Polizisten Schabernack treiben, das geht doch nicht! Und bei einem Kaffeekränzchen das Gesicht in die Torte tauchen – also, bitte!

Auch auf Inger Nilssons Leben nahm Pippi Langstrumpf großen Einfluss. In der Serie und den Filmen stellte sie die Piratentochter mit unvergessener Verve dar. Nilsson wurde weltberühmt. Doch die Rolle war so prägend, dass Nilsson sie nie wieder loswurde und sie durchlebte harte Jahre. Mit der Serie „Der Kommissar und das Meer“, in der sie eine Pathologin mimt und die auch bei uns mit Erfolg lief, gelang ihr ein Comeback.