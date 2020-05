Pink jetzt mit Cowboy-Duett für die Röhre

"Für mich geht es bei dieser Platte um das, was mich als Kind zur Musik gebracht hat", erklärt Pink. "Da bin ich mit meinem Dad zusammengehockt, wir haben Akustikgitarre gespielt, gesungen, zweistimmige Harmonien entwickelt und Storys erfunden. Es geht um die Magie in dieser Schlichtheit." Kennengelernt hat Pink ihren Duo-Partner über ihren Mann Carey Hart. " Dallas hat diese anbetungswürdige, engelhafte Stimme. Und ich dachte immer, eines Tages, wenn ich irgendwann gut genug werde, wird er vielleicht mit mir singen."

So sprachen die beiden gelegentlich darüber, gemeinsam aufzunehmen. Der Anstoß kam allerdings erst als Pink Ende vorigen Jahres mit ihrer "The Truth About Love"-Tour in Chicago war. "Ich war gerade im Fitnessstudio, als Dallas mir eine SMS mit einem angehängten Schnipsel von einem Song schickte, den wir zusammen machen könnten. Der war so toll, dass ich vor lauter Entzücken ,verdammte Scheiße‘ geschrien habe. Alle haben mich böse angeschaut. Aber ich wusste, jetzt wird es etwas mit unserer Zusammenarbeit."

Ein paar Monate später lud Pink Dallas Green in ihr Haus in Los Angeles ein. Schon am ersten Abend nahmen sie im Keller-Studio zwei Songs auf. Sechs Tage später war "rose ave." fertig.

Die Ideen kamen dabei von vielen Seiten: In "Gently" singen die beiden über die Angst vieler ihrer Kollegen, ihr Ruhm könnte verblassen. "From A Closet In Norway" basiert auf einem Riff, das Green in einem Kämmerlein in Oslo aufgenommen hat. Pink schrieb dazu einen Text, der von der Oscar-Rede von Cate Blanchett über die Stärke der Frauen in der Unterhaltungsbranche inspiriert ist. Und in "Break The Cycle" besingt Pink die Beziehung zu ihrer Mutter. "Das ist zwar nicht ganz das Liebeslied geworden, das ich zu schreiben vor hatte. Aber zumindest ist der Song zu 100 Prozent ehrlich."