Pink Floyd über Streit und Casting-Shows

Jetzt aber werden die ungeschliffenen Perlen aus den Archiven zugänglich gemacht: In den kommenden Monaten werden alternative Aufnahmen, Live-Auftritte, Vorversionen von Rekordalben wie "Dark Side of The Moon" (15 Jahre in den US-Billboard-Charts), "Wish You Were Here" und "The Wall" (meistverkauftes Doppelalbum der Geschichte) veröffentlicht.

Ein wahr gewordener Traum für Fans, ein reicher Fundus für Pophistoriker.



Denen kommt nun erstmals so manches Rohe, Unfertige, Unkontrollierte zu Ohren. Aber "diese Sachen zu veröffentlichen ist gar nicht so erniedrigend, wie wir dachten", sagt Mason.

Warum jetzt? "Weil EMI mit einem großen Stock zu uns gekommen ist und sagte, ,Wir finden, ihr solltet das tun'. Da dachten wir uns, oh, okay", sagt Mason schmunzelnd. Und erklärt dann: "Es naht das Ende des physischen Tonträgers. Jetzt ist wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, das in diesem Maßstab zu machen."



Dabei grenzt es eigentlich an ein Wunder, dass die Musiker sich auf Veröffentlichungen einigen. Bis vor wenigen Jahren herrschte Eiszeit zwischen den kreativen Alphatierchen der großen Ära der Band. Der jahrelange Konflikt zwischen Bassist Roger Waters und Gitarrist David Gilmour war Mitte der 80er im Split von Waters und im Rechtstreit gemündet.

Zuletzt aber gab es Tauwetter, gemeinsame Auftritte bei " Live 8" und Waters' aktueller "The Wall"-Tour.



Mason hat jahrelang vermittelt, mit feinem britischen Humor. Aber "ich glaube, dass auch Humor, traurigerweise, nicht wirklich stark genug ist, um zwischen David und Roger zu kitten", sagt Mason jetzt, schmunzelnd. "Ich war wie der Schiffskoch, und nein, ich sage nicht ,auf der Titanic'. Die Kapitäne streiten oben auf der Brücke. Und niemand bemerkt, dass der Koch immer noch da ist - nach mehr als 40 Jahren."