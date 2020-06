Pinakothek erhält wichtige Klimt-Zeichnung

Klimt, Zeichnung zu Bildnis Margarete Stonborough-Wittgenstein

Provenienz:

Este Gallery, New York, 1961

Privatsammlung, New York (erworben von oben genannter Galerie), bis 2013

Ausstellungen:

Klimt, Schiele, Dolbin, Este Gallery, New York City, 1. bis 28. Februar 1961, no. 3;

Leihgabe an das Museum of Fine Arts, Boston, Massachussetts, 5. April bis 4.

Dezember 1961

Vergleichsliteratur:

Alice Strobl, Gustav Klimt, Die Zeichnungen, 4 Bände, Salzburg 1980-1989, Bd. II,

S. 34-41., Bd. IV, S. 143

© Bild: Pinakothek der Moderne