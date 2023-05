Pianist Menahem Pressler im Alter von 99 Jahren gestorben

Seine Karriere als Pianist startete Pressler in den USA, wo er 1955 das Beaux Arts Trio gründete. Das Trio (Klavier, Geige, Cello) gehörte zu den bedeutendsten der Welt und gab bis zu seiner Auflösung im Jahr 2008 tausende Konzerte. Während es bei der Besetzung von Geige und Cello Veränderungen gab, hielt Pressler über all die Jahrzehnte das Trio zusammen.

Weltweit wurde an den Ausnahmemusiker erinnert. "Pressler war ein brillanter Pianist, ein außergewöhnlicher Lehrer und eine zarte Seele, die bei Generationen von Pianisten auf der ganzen Welt einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat", schrieb Abra Bush, Dekanin der Jacobs School of Music an der Universität Indiana, an der Pressler als Professor tätig war.