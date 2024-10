Pianist Lukas Sternath im Musikverein: Zu Recht ein "Rising Star"

Seufzen

Bei Robert Schumanns Variationen in Es-Dur brachte er mit Bedacht sein Instrument zum Seufzen und die Töne zum Schweben. Ganz in seinem Element war er bei Franz Liszt. Die drei „Petrarca-Sonette“ wiesen ihn als echten Erzähler am Klavier aus. Bei „Pace non trovo“, der Nr. 104, kehrte er das Filigrane mit Innigkeit hervor.

Die fordernde „Dante-Sonate“ hob er düster an, kehrte das Dämonische hervor, zog mit seinem Vorwärtsdrängen, quasi einem Heraus aus der Hölle, ganz in seinen Bann und spielte seine Virtuosität mit Natürlichkeit aus. Er wurde zurecht bejubelt.

Es lohnt sich, Lukas Sternaths nächstes Konzert im Musikverein mit Julia Hagen am 15. 12. vorzumerken.