Philip Roth ist tot: Große Libido, große Literatur

Alles (halb) erfunden

Mit Kommentaren zum Tagesgeschehen hielt sich Roth, der sich meist verschlossen gab, zurück. Als ihn seine Ex-Frau, die britische Schauspielerin Claire Bloom, als Frauenhasser und Neurotiker darstellte, war Roth plötzlich nicht mehr Herr seines Spiels mit Realität und Fiktion, was ihn traf.

Als Autor gehörte Roth gewiss einer Generation weißer Männer an, die nichts daran fanden, Frauen als Beute zu betrachten. Seine in Büchern beschworene Sehnsucht nach jungen Partnerinnen, die in Spätwerken wie „Das sterbende Tier“ auf minutiös geschilderte Verfallserscheinungen trifft, ist zumindest teilweise auch für den „echten“ Roth belegt.

In das Gejammer von Generationsgenossen über eine „Hexenjagd“ anlässlich der #MeToo-Debatte stieg Roth nur indirekt ein: „Ich bin nicht nur in die männliche Gedankenwelt eingetaucht, sondern in die Realität dieser Triebe, deren Druck die Rationalität gefährden kann“, erklärte er zuletzt in einem Interview mit der New York Times. „Als Konsequenz hat mich keine der extremen Verhaltensweisen, über die ich zuletzt in den Zeitungen gelesen habe, überrascht.“