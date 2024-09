Wie ein früher Kommentar zu Metoo: "Phaidras Liebe“ von Sarah Kane in der Dunkelkammer

Die Inszenierung ist stark auf den Text konzentriert. Doch bis es soweit ist, dehnt sich der Anlauf. Archaische Kriegstrommeln geben einen fast hypnotisierenden Auftakt. Die kleine, dunkle Bühne (Michael Sieberock-Serafimowitsch) symbolisiert einen Höhlenbau. Wenige Lampen erleuchten mit ihren Lichtkegeln nur Ausschnitte. Man sieht Leiber, die sich über den Boden wälzen, bedeutungsvoll um sich blicken, rasch vorbei huschen, in Deckung gehen, so als würden sie sich vor einer Bedrohung in Acht nehmen.

Dann endlich durchbricht eine Darstellerin das seltsame Treiben. „Ein Königspalast“, spricht sie die ersten Worte in ein Mikrofon und öffnet damit die Schleusen für eine furiose Mythos-Bearbeitung.