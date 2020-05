Peter Turrini verspricht neue Stücke

Über Ihre dramatische Arbeit sagten Sie, sie stünde für eine Literatur, "die kein Eingangstor braucht". Ich hatte stets das Gefühl, das Thema Ihres Werks ist die alltägliche Katastrophe, von Ihnen gemalt in krassesten Farben.

Sie haben schon recht, in meinen Stücken geht es oft sehr schlimm zu. Aber meine Tragödien sind auch Komödien. Je krasser die Szenen sind, desto lustiger sind sie. In der Kunst und im Leben. Nehmen Sie zum Beispiel das Alter, dem ich langsam anheimfalle. Man wird kontinuierlich älter und blöder und unfähiger, bis man schließlich tot ist. Wie soll man diese Unausweichlichkeit ertragen? Man macht Witze.



Denkt man beim Schreiben an die Ewigkeit?

Dass sich ein Dramatiker an den Schreibtisch setzt und reißbrettartig alles entwirft - den Skandal bei der Uraufführung, die Übersetzung ins Chinesische, den Platz in der Ewigkeit -, das wäre schön bescheuert. Ich schreibe, weil ich glaube, der Welt etwas mitteilen zu müssen und weil ich nicht anders kann. Ich glaube, dass der Mensch eine grandiose Erfindung ist, die nur ständig hinter ihrem eigenen Entwurf zurückbleibt.

Ich glaube, dass die meisten Menschen zerstört, entwertet werden. Das empört mich und

darüber muss ich schreiben. Ich will die Menschen zum Weinen und zum Lachen und zum Nachdenken bringen. Ob etwas davon gelingt, vielleicht nur für einen Theatermoment, oder ob die Leute schon in der Vorstellung an das Lokal denken, in welches sie nachher gehen werden, das weiß ich nicht. Man kann sich etwas wünschen, kalkulieren kann man gar nichts.



Das heißt?

Für mich ist Theater ein Ort der Menschenerkundung. Ich will die Wirkung des Augenblicks. Ein Theater hat auch etwas mit einem Fußballplatz zu tun. Ein Fußballspieler kann seinem Publikum auch nicht zurufen, dass er in der nächsten Saison besser spielen wird. Am Theater entscheidet sich alles an diesem einem Abend. Deshalb ist es ja auch so gefährlich und so beglückend, wenn es funktioniert.



Wie ist es bei Ihnen eigentlich mit Lampenfieber? Sitzen Sie bei Premieren immer noch immer im Intendantenbüro und trinken Whisky?

Es wird immer schlimmer und die Whiskymenge immer größer.



Das glaube ich Ihnen nicht, da sind Sie ja am Schluss zu blau zum Verbeugen.

Soll ich das nächste Mal beim Verbeugen in den Orchestergraben fallen, damit Sie mir glauben? In der Regel arbeite ich ein Jahr an einem Stück. Dann bin ich oft mehrere Wochen bei den Proben, dann erfahre ich in drei Minuten, ob das Stück funktioniert oder nicht. Daumen rauf oder Daumen runter. Und da soll ich nüchtern und gelassen bleiben?



Früher sagten Sie einmal, ohne fünf Gedichte und einen Dramenentwurf in der Tasche, trauen Sie sich keine Frau anzusprechen. Dann kam vor zwanzig Jahren Silke Hassler in Ihr Leben.

Ich habe am Anfang auch bei der Silke mit der Kunst geprotzt. Wenn ich ein Selbstbewusstsein habe, dann liegt es im Literarischen, nicht im Körperlichen. Ich bin der Silke ja sehr dankbar, dass sie es nicht nur auf das Literarische abgesehen hat. Wir treffen uns ungefähr ein bis zwei Mal in der Woche, nach vorheriger telefonischer Vereinbarung. Ich bin unfähig zum gemeinsamen Alltag. Ich will diskutieren und schöne Sachen machen. Kochen, bügeln und putzen kann ich sowieso besser.



Sie sind gebürtiger Kärntner. Nun bekommt ein anderer Kärntner, Peter Handke, für ein Kärntenstück, "Immer noch Sturm", den Nestroy-Autorenpreis. Hätten Sie lieber getauscht?

Man weiß so wenig über die Kärntner Slowenen, vor allem nach 1945. Die Geschichte der Kärntner Slowenen ist eine vergessene, eine verdrängte. Peter Handke, aber auch Maja Haderlap mit ihrem Roman "Engel des Vergessens", haben die Geschichten dieser Menschen literarisch bewahrt. Wenn der Peter Handke, den ich schon von Jugend an kenne, zur Preisverleihung kommt, dann freue ich mich, ihn zu sehen und wir werden miteinander einen heben, egal, wer welchen Preis bekommen hat.