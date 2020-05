Peter Rosei: In das Jetzt investieren

Und dann kommen in Peter Roseis Roman "Geld!" die neuen Aufsteiger samt passender Frauen. Asamers Nachfolger etwa, Andy Sykora. Klar hätte er ein "i" am Schluss. Aber "y" gibt mehr her. Ein Andy ist leicht, hingetupft. Glatt und frisch "wie eine Wasserlache gleich nach dem Regen". Der sieht kein Wäldchen. Der bemerkt ja nicht einmal seine Mitarbeiter. Nur sich selbst. Das ist fad. Also braucht so einer Nervenkitzel. Abenteuer. Die Börse?

Peter Rosei hält gepflegte Distanz zu seinen Durchschnittstypen, die er nach oben klettern lässt. Er macht kein Drama daraus. Seine Kunst macht "nur" bewusst: Wirtschaft ist Menschenwerk. Wir können so oder so.

Der studierte Wiener Jurist, eben 65 geworden, nimmt sich mehrere Aufsteiger vor. Er puzzelt unaufgeregt ein Bild, und dieses Bild heißt: Haltlos, bodenlos, respektlos. Am Ende finden alle zusammen - gerade rechtzeitig, um für den US-Immobiliencrash des Jahres 2007 zu sorgen ...