Sich nicht kleinkriegen lassen

Die Belvedere-Chefin, immer für die Konfrontation zeitgenössischer Kunst mit barocker Architektur zu haben, stellte für jede der 13 Positionen ein Produktionsbudget von 11.000 Euro zur Verfügung; Benetton soll die Schau " Vienna for Art’s Sake!", also " Wien der Kunst wegen!", in nicht genannter Höhe gesponsert haben.

So jämmerlich das Kunst-Minimundus, so grandios die "temporäre Eroberung der Prunksäle": Michael Kienzer reagiert auf den Prunk mit einer komplexen Aluminium-Skulptur, Hans Kupelwieser hat in den gelben Salon eine Fichtenholzhütte eingepasst ("Hütteldorf im Himmelpfort"), Iv Toshain hängte im Eingangszimmer einen bedrohlichen Morgenstern-artigen Globus auf. Und Magdalena Jetelová, die vor 22 Jahren eine gewaltige Sandpyramide ins MAK schaufelte, lässt im Saal mit den Schlachtenbildern (in Vogelperspektive) eine Überwachungsdrohne kreisen. Beeindruckend.