Peter Kogler in Graz: Eine Reise in das Hirn des Künstlers

Die Reise in Koglers Riesenhirn beginnt aber bereits im Erdgeschoß: Die Röhren der Secessions-Ausstellung verstärken die Sogwirkung, die der tunnelartige Travelator, ein Personenförderband, ausübt. Auf dem „Space 02“ stößt man unter anderem auf großformatige Bildwände aus 2004, die an Prospekte in einem Theater erinnern: Sie sind sanft in Bewegung, schichten sich immer wieder neu – und geben den Blick auf eine Art Bühne frei.

Da stößt man auf die Sitzmöbel von Friedrich Kiesler. 1924 hatte der revolutionäre Architekt, dessen biomorphe Utopien nachhaltig die Welt veränderten, in Wien eine „Internationale Ausstellung neuer Theatertechnik“ organisiert. Erstmal zu sehen war das „Ballet Mécanique“ von Fernand Léger und George Antheil, ein surrealistisch-dadaistischer Film zu mechanisch gespielter Musik.

Dieses „Ballet Mécanique“ bildet nun das Zentrum der Ausstellung „Connected. Peter Kogler with...“: Der in Graz lehrende Komponist Winfried Ritsch macht die Musik mit Klavierautomaten hörbar. Die Schau, von Katrin Bucher Tratow kuratiert, will aber nicht nur Bezüge sichtbar machen: Sie versammelt auch Kollaborationen, darunter mit Franz West.