Peter Handke war laut Pass "Jugoslawe"

Billiger ins Hotel

Der Pass wurde am 15. Juni 1999 ausgestellt - eine Woche zuvor, am 9. Juni, war im Kosovo der NATO-Einsatz zu Ende gegangen, Handkes Stück "Die Fahrt im Einbaum oder das Stück vom Krieg" wurde unter der Regie von Claus Peymann im Wiener Burgtheater uraufgeführt.

An sich hatten nur Staatsbürger des damaligen Jugoslawien (der Staat hieß bis 2003 so und umfasste Serbien, Montenegro und den Kosovo) Anspruch auf ein solches Dokument. Ob Handke eine jugoslawische Staatsbürgerschaft beantragt oder verliehen bekommen hatte, ist nicht eindeutig zu beweisen - es ist gut möglich, dass die behörden den Prozess "abkürzten".

Wie Hans Widrich gegenüber "The Intercept" erzählte, sei er mit Handke einmal auf den jugoslawischen Pass zu sprechen gekommen. Der Schriftsteller erklärte, er habe darum angesucht, weil er als Österreicher bei seinen Reisen in die Balkan Region immer überhöhte Hotelpreise zu zahlen gehabt hatte. Als "Einheimischer" hätte er sich diese erspart.

"The Intercept" gibt sich aber mit dieser Erklärung nicht zufrieden. Handke, schreibt der Autor, hätte gewiss weniger in den Hotels bezahlt, aber "das wäre eine unzureichende Erklärung dafür, ein solch ungewöhnliches und kontroversielles Geschenk von einem Regime anzunehmen, das wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Bosnien und im Kosovo in weiten Kreisen verurteilt worden war. Einen Pass von Milosevics Regime anzunehmen, ähnelt eher einem politischen Akt, der Unterstützung und Übereinstimmung signalisierte."