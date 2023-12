Peter Gabriel: Meisterwerk nach 21 Jahren Funkstille

„i/o“ orientiert sich an diesen Sounds, mischt Einflüsse aus der Weltmusik mit Prog-Rock und eigentlich allem, was anspruchsvoller Pop braucht. Das fröhliche „Road To Joy“ hat Funk-Elemente und einen mitreißenden Refrain, genau wie das leicht mysteriöse „The Court“ und das tanzbare „This Is Home“.

Als „realistischer Optimist“ setzt Gabriel wie in „So Much“ den schwierigen Zeiten viele neue Gedanken fernab der gängigen Sprüche zum positiven Denken entgegen. Sie sind wertvoller, als die Songtitel vermuten lassen.

Auch die melancholischeren Momente sind einnehmend: „Four Kinds Of Horses“, „Love Can Heal“ „Playing For Time“ lassen die Gänsehaut kribbeln.

Abgerundet wird das berührende Hörvergnügen durch die komplexen Arrangements, in denen man bei jedem Mal Hören neue Details entdecken kann. Gabriel verwendet alles von Cello über Flöte bis zum üblichen Pop-Instrumentarium, aber alles so, dass sich seine ausgereifte Musikalität nie aufdrängt und nur Feeling und Aussage des Songs zählen. „i/o“ verwöhnt damit die Seele und den Geist gleichzeitig.