Keine Freiheit ohne die Wahrheit

"Die Idee war, nicht nur das fertige Produkt, sondern auch den Schaffensprozess und die Entstehung von Songs zu zeigen", sagt er. "Deshalb werde ich zuerst an einem oder zwei neuen Songs, die noch nicht fertig sind, weiterarbeiten. Dann spielen wir einen halb-akustischen-Teil, der zeigen soll, wie wir bei Proben arbeiten. Zum Schluss kommt das ,So‘-Album zur Gänze durchgespielt." So lässt die "Back To Front"-Tour mit weiteren Hits wie "Solsbury Hill" oder "Digging In The Dirt" und "Biko" im Proben-Teil und in der Zugabe keine Wünsche offen.

Schon vor einem Jahr war Peter Gabriel damit in der Wiener Stadthalle zu Gast. Dass die Österreich-Tourdaten so unzusammenhängend sind, liegt daran, dass Gabriel immer nur für ein oder zwei Monate im Jahr auf Tour geht. Denn erstens hat er 2002 zum zweiten Mal geheiratet, hat zwei Söhne im Alter von 13 und 6 Jahren und will Zeit für die Familie haben. Zweitens will er jede Menge anderer Projekte vorantreiben.

Gabriel ist Mitbesitzer von Solid State Logic, dem weltgrößten Hersteller von Mischpulten. Er betreibt die Real World Firmen Gruppe mit Studio, Platten-Label und Film-Produktion. Dazu ist er Gründer von WOMAD, einer Stiftung, die Musik- und Kulturfestivals in mehr als 40 Ländern organisiert und Bildungsprogramme und Workshops fördert. Das Hauptinteresse Gabriels bei den meisten dieser Projekte: Der technische Fortschritt.