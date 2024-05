Opernfachmann und früherer ORF-Archivleiter Peter Dusek gestorben

Peter Dusek, Opernfachmann und langjähriger Leiter des ORF-Fernseharchivs ist tot, wie das Ö1-Morgenjournal am Donnerstag berichtete. Dusek, geboren am 20. Mai 1945 in Waidhofen/Thaya, studierte Deutsch, Geschichte, Philosophie und Psychologie. Seine journalistische Laufbahn begann er bei der Presse, ehe er 1972 in den ORF wechselte. Darüber hinaus war er Honorarprofessor für Zeitgeschichte und Archivwissenschaft an der Universität Wien.

Leidenschaftlich widmete sich Dusek auch der Welt der Musik. Als Präsident der Freunde der Wiener Staatsoper moderierte er Künstlergespräche und publizierte auch zu diesem Thema. 2003 wurde ihm das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien verliehen.