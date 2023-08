Peter Aufreiter bleibt Direktor des Technischen Museums bis 2030

Peter Aufreiter bleibt bis 2030 wissenschaftlicher Geschäftsführer und Generaldirektor des Technischen Museums Wien. Das hat Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer am Freitag bekanntgegeben. Aufreiter habe sich unter insgesamt sechs Bewerbungen durchgesetzt. Seine neue Amtszeit beginnt mit 1. Jänner 2025.

„Peter Aufreiter hat im Technischen Museum Wien seit seinem Amtsantritt wichtige und spannende Akzente gesetzt. Ich bin überzeugt, dass er für die nächste Amtsperiode von 2025 bis 2030 der Richtige ist, um das Haus weiter in die Zukunft zu führen“, so Staatssekretärin Andrea Mayer. „Das Technische Museum hat eine wichtige Aufgabe an der Schnittstelle zwischen Kunst, Technik und Wirtschaft, die gerade in den bewegten Zeiten, die wir alle derzeit durchleben, nicht groß genug eingeschätzt werden kann", so Mayer. Aufreiter habe bewiesen, "dass das Haus unter seiner Führung am Puls der Zeit operiert, gleichzeitig aber seine Aufgabe als Archiv der Technikgeschichte nicht vergisst."