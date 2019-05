Pete Doherty live in Wien: Mal reizvoll, mal nachlässig

Die gute Nachricht: Pete Doherty stand Montagabend tatsächlich wie geplant auf der Bühne des WUK in Wien. Und: Er ließ die Menge in dem ausverkauften Spielort nur zehn Minuten warten. Da hat man in diesem Land – abgesehen von den vielen Absagen des Paradejunkies der britischen Indie-Szene – schon weit Schlimmeres erlebt.

Doch das Konzert des 40-Jährigen, der mit der Band Libertines groß wurde und dann solo und mit den Babyshambles weitermachte, war eine von A bis Z zwiespältige Sache.