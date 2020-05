Perfume Genius hat als Tänzer Freiheit in der Realität gefunden

Die Beschreibung des Kritikers ist an sich eine perfekte Analogie für die Gefühlswelt von Hadreas. Allerdings nur, bis zu „The Sun Still Burns Here“. „Früher habe ich mich in Fantasien geflüchtet und im Geist angenehme Szenarien für mich kreiert “, erzählt er im KURIER-Interview. „Das waren die Momente, in denen ich mich ekstatisch und erfüllt gefühlt habe, und all meine Ängste verschwunden waren. Dieses Gefühl habe ich jetzt im Tanz gefunden.“

Deshalb schrieb der 38-Jährige für sein Freitag erscheinendes Album „Set My Heart On Fire Immediately“ Songs, die „freier und spirituell wilder sind, aber Wärme und Trost ausstrahlen“.