Performancestar Florentina Holzinger inszeniert erstmals Oper

Holzinger ist bekannt f├╝r spektakul├Ąre Performanceinszenierungen. Ihr St├╝ck "Ophelia's Got Talent", in dem Castingshows auf eine feministische Weise thematisiert werden, galt als einer der aufregendsten Beitr├Ąge beim Berliner Theatertreffen in diesem Fr├╝hjahr. F├╝r Holzinger ist der Schritt zur Oper folgerichtig. "Meine Shows haben viel mit Oper gemeinsam", sagte sie. Die Form der Messe f├╝hrte sie auf ihr katholisches Aufwachsen zur├╝ck. W├Ąhrend im Orchestergraben auch M├Ąnner sitzen, werden auf der B├╝hne den Angaben zufolge ausschlie├člich Frauen agieren - S├Ąngerinnen, T├Ąnzerinnen, Performerinnen. Auch die 37-j├Ąhrige Holzinger selbst will auftreten.