Performance-Künstler Matteo Haitzmann erinnert an die Opfer der AIDS-Krise

Auch die Bilder aus den Krankenhäusern zu Beginn der Covid-Pandemie erinnerten Haitzmann an die furchterregende Lebensrealität der AIDS-Patienten von damals: „Sie wurden in Zimmern eingesperrt, wo keine Pfleger reinkamen und sie das Essen vor die Tür gestellt bekamen, weil man zu Beginn noch so wenig darüber wusste, wie das HI-Virus übertragen wird. Daran, aber auch an den Mut und Kampfgeist, den es damals brauchte, um das Thema in die Medien und an die Öffentlichkeit zu bringen, will ich mit ,Those We Lost‘ erinnern.“

Soeben ist das Album „Those We Lost“ mit der Musik zu der Performance erschienen. Um das zu feiern, führt Matteo Haitzmann das Stück am 9. Mai im Rabenhof in Wien auf.

Weitere Termine: 1. 12. Innsbruck/Treibhaus, 2. 12. Salzburg/Arge