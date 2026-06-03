"Die Schöne und das Biest"-Sänger Peabo Bryson gestorben

Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson, unter anderem bekannt für sein Duett mit Céline Dion aus dem Disney-Film "Die Schöne und das Biest", ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot. Wie der US-Sender CNN und der britische Sender BBC aus einer Mitteilung der Familie zitierten, starb er im Alter von 75 Jahren am Dienstagabend - "umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner engsten Vertrauten".

Seine Familie habe bestätigt, dass der 75-Jährige in einem Krankenhaus an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sei, berichtete die New York Times. Am Sonntag hatten das Branchenblatt Variety und das US-Promiportal People unter Berufung auf einen Sprecher berichtet, dass der Sänger einen Schlaganfall erlitten habe.

Bryson habe vor allem für seine Duette mit bekannten Interpretinnen wie der Kanadierin Céline Dion, die die Charts stürmten, den Spitznamen "Stimme der Liebe" (Voice of Love) erhalten, schrieb die New York Times weiter. Einen Grammy bekam er unter anderem für den Titelsong des Walt-Disney-Films "Die Schöne und das Biest". Mit dem Lied "A Whole New World" aus dem Soundtrack des Disney-Films "Aladdin" stieß er Whitney Houston von der Spitze der US-Charts.