Willie Colón ist tot: Große Trauer um den "King of Salsa"

Der Salsa-Musiker und Posaunist Willie Colón, der als "King of Salsa" gefeiert wurde, ist tot. Er sei "friedlich" im Kreise seiner Familie gestorben, teilten die Angehörigen am Samstag auf Facebook mit. Auch sein Manager Pietro Carlos bestätigte auf Linkedin den Tod des Künstlers. Colón wurde 75 Jahre alt. Der im New Yorker Stadtteil Bronx geborene Sohn puerto-ricanischer Einwanderer hatte als Sänger, Komponist und Posaunist eine lange Serie musikalischer Erfolge und machte sich auch als politischer Aktivist einen Namen. Zu seinen bekanntesten Alben zählen "Siembra", "Contrabando" und "Tiempo pa' matar".

Mehrere Platten nahm er gemeinsam mit dem Panamaer Rubén Blades auf. "Ich habe gerade bestätigt bekommen, was ich nicht glauben wollte: Willie Colón ist tatsächlich verstorben", schrieb Blades auf Instagram und der Plattform X. Der 77-Jährige sprach der Familie des Verstorbenen sein "tiefstes Beileid" aus. "Meister der Posaune, Architekt des Salsa-Sounds" Die Gouverneurin von Puerto Rico, Jenniffer González, zollte in einer Mitteilung auf X Tribut. "Heute verabschieden wir uns mit tiefem Respekt von Willie Colón, Meister der Posaune, Architekt des Salsa-Sounds und ewiges Vorbild unserer kulturellen Identität".