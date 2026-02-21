William Shatner veröffentlicht mit 94 erstes Heavy-Metal-Album

"35 Metal-Virtuosen. Donnernde Gitarren. Chaos mit Sinn", ergänzte der Schauspieler. Auf seinem Album sollen demnach Coverversionen legendärer Heavy-Metal-Hymnen von Bands wie Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest, aber auch eigene Stücke zu hören sein.

Der als Captain Kirk in der legendären Science-Fiction-Serie "Star Trek" bekannt gewordene Schauspieler William Shatner bricht auf zu neuen Welten: Im stolzen Alter von 94 Jahren hat er sein erstes Heavy-Metal-Album angekündigt. "Ich habe den Weltraum erkundet. Ich habe die Zeit erkundet. Jetzt erkunde ich die Verzerrung", verkündete Shatner in Onlinediensten zu einem Foto, das ihn mit einer E-Gitarre zeigt.

"Die Metal-Reise beginnt dieses Jahr."

Shatner verkörperte in der Serie "Star Trek" in den 60er-Jahren den Kommandanten des Raumschiffs Enterprise, Captain James T. Kirk, der gemeinsam mit seiner Besatzung die Tiefen des Weltalls erkundet. Später spielte er unter anderem die Titelfigur in der Polizeiserie "TJ Hooker"; für die Rolle eines exzentrischen Anwalts in "Boston Legal" wurde er mit zwei Golden Globes und einem Emmy ausgezeichnet.

2021 unternahm Shatner mit dem Raumfahrtunternehmen Blue Origin dann tatsächlich einen Flug ins All und wurde mit 90 Jahren der bis dahin älteste Raumfahrer der Welt. Kurz vor seinem 95. Geburtstag im März hat Shatner offenbar nicht vor, es ruhiger angehen zu lassen: "Ehrliche Intensität. Kompromisslose Erforschung. Mit 94 Jahren wird man nicht ruhiger. Man dreht die Lautstärke hoch", erklärte er mit Blick auf sein Heavy-Metal-Album. "Also macht euch bereit. Wir werden kühn headbangen, wo noch niemand zuvor geheadbangt hat. Bleibt dran. Die Metal-Reise beginnt dieses Jahr."