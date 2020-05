Bilder aus den Tabuzonen von Tokio

Entschuldigung, aber darf ich masturbieren, während ich dich anschaue?" Als Paweł Jaszczuk zum ersten Mal einen offenen Sex-Club in Tokio besuchte, überraschte ihn zunächst einmal die Höflichkeit, mit der die Menschen miteinander sprachen.

Der aus Polen stammende Fotograf hatte in Australien studiert, dort eine Japanerin kennen gelernt und war mit ihr in die japanische Millionenmetropole gezogen. Seinen Weg in die Subkultur jener Menschen, die durchinszenierte, schmerzhafte oder sonstwie extreme Sex-Erlebnisse suchen, hatte er aus Neugier gefunden, aber auch aus einem Interesse an der "visuellen Seite dieses Phänomens", wie Jaszczuk im Gespräch mit dem KURIER erläutert.

Bis 12.9.2015 zeigt Jaszcuk in der Leica Galerie Wien (Walfischgasse 1, 1010) eine Auswahl von Fotografien aus seiner Serie " Kinky City", die während drei Jahren, 2007 - 2009, entstand. Immer tiefer drang der Fotograf in dieser Zeit in die Szene vor, von so genannten "happenig bars" zu selbst-organisierten Partys und Fetisch-Klubs, in denen nur sechs Menschen Platz hatten.