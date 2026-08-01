„Jurassic Park“ für Kleinkinder - Paw Patrol: Der Dino-Film

Aber nicht nur das: Die Insel wird von freundlichen Dinosauriern bewohnt, deren bunte Vielfalt von kleinen, schlauen Echsen bis hin zum großen T-Rex reicht. Die Tiere sind voll lieb, naschen gerne Hunde-Leckerlis oder grasen friedlich in den Baumwipfeln. Die Eiszeit haben sie dank eines Vulkans überlebt, der unter der Insel schlummert und die Tiere warmgehalten hat.

Die Welpenpatrouille Paw Patrol erlebt ein Abenteuer in „Jurassic Park“ - oder, wie es in der kinderfreundlichen Version heißt: auf der Dino-Insel. Dorthin hat es die aus der gleichnamigen Zeichentrickserie berühmt gewordene Hündchentruppe gemeinsam mit ihrem zehnjährigen Anführer Ryder verschlagen. Neugierig erkunden sie das tropische Eiland, wo ein netter Hund namens Rex in einem selbstgebauten Baumhaus lebt („WLAN gibt’s hier keines!“).

Binnen kurzem reist eine aufgeregte Gruppe menschlicher Wissenschafter auf die Insel und untersucht das Phänomen. Leider wird auch der Erzrivale der Paw Patrol angelockt: Bürgermeister Besserwisser und seine fiese Katzen-Katzen-Gruppe tauchen ebenfalls auf, um Diamanten abzubauen und den Berg zu sprengen.

Es sind weniger die großen Abenteuer, als vielmehr die kleinen Details, die „Paw Patrol 3“ so unterhaltsam machen: Gezeichnet in warmen Erdfarben, traben die lustigen Dinos durchs Bild, machen „Ah!“, wenn ihnen die Forscher in den Hals schauen und nehmen Dino-Duschen. Marshall, der Feuerwehrhund, freundet sich mit einem krebsroten Baby-T-Rex an und übt mit ihm das laute Brüllen.

Kleinere und größere Hindernisse wie ein im Felsen eingezwickter Riesendino sorgen für gutmütige Action unter dem Einsatz von Baggern, Flugzeugen und Feuerwehrautos. Eine ansprechende Mischung aus glatter Plastikästhetik und felligem Kuschel-Look schmeichelt den Kinderaugen; einzig die endlos wiederholten Motivationsreden („Aus Fehlern lernt man!“, „Ich schaffe das!“, „Ich gebe nicht auf!“) kommen etwas penetrant daher.

INFO: Paw Patrol: Der Dino-Film. USA 2026. 88 Min. Von Carl Brunker. Mit den Stimmen von Arlette Stanschus, Sven Dahlem.