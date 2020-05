Lächerliche Punks und Saturn-Stürme

Sie sagen "nicht mehr": Waren sie jemals religiös?

Nur in spiritueller Hinsicht, nicht im Sinne von christlich oder muslimisch oder was immer. Ich bin nur so enttäuscht, dass Religionen so antiquiert und mittelalterlich sind. Wenn man all die entsetzlichen Gräueltaten hernimmt, die auf der Welt im Namen von Religionen passieren – das passt nicht zusammen. Die Bibel ist durchdrungen von Widersprüchen, die von Menschen gemacht sind, über die Jahrhunderte hineingeschrieben wurden, um die Leute zu kontrollieren.

Offenbar ist der Zustand der Welt immer noch ein Thema für Sie. Warum schreiben Sie dann keine politischen Songs mehr?

Ja, ein wichtiges Thema. Darüber denke ich viel nach. Aber ich schreibe nicht mehr darüber, weil es nur exakt dasselbe wäre, was ich schon vor so vielen Jahren geschrieben habe: Die Tatsache, dass die Macht immer noch in den Händen von wenigen Leuten ist, dass die Welt nur von alten Männern regiert wird, dass die Banken alles kontrollieren. Ich habe ja versucht, auch jetzt politische Songs zu schreiben. Aber es kamen nur Klischees heraus.

Ihre Band The Jam wurde von Ihrem Vater gemanaget. Wie war das – in der Punk-Ära, in der all ihre Altersgenossen gegen das Establishment rebellierten?

Ich habe meinen Vater nie als Establishment gesehen. Er hat mich so geliebt, dass er mich immer unterstützt hat. Als ich mit zwölf Jahren mit dem Gitarrespielen begann, sagte er "großartig" – auch wenn ich nur einen Akkord anschlug. Er war nicht musikalisch, im Bauwesen, aber deshalb begann er, uns Auftritte zu buchen. Als wir unseren ersten Plattenvertrag bekamen, sagte er, ich weiß nicht, ob ich das auf dem Level noch machen kann. Und wir alle – ich, Drummer Rick Buckler und Bassist Bruce Foxton – sagten: "Wir machen es entweder so wie bisher mit dir – oder gar nicht!"

Sie haben kürzlich Ihre klassisch schicke Modelinie "Real Stars Are Rare" vorgestellt und waren schon damals – ganz gegen den Trend – ähnlich gekleidet. Hassten Sie die Punk-Mode?

Die ursprüngliche Punk-Szene war anders. 1976 und Anfang 1977 haben alle ihre eigenen Outfits entworfen, das war nicht die Uniform, die es später geworden ist. Da hat man Stile gemischt, der Look war vielseitig, kam von den Leuten und nicht von der High Street. Aber als man zwei Jahre später auf der Kings Road diese lächerlichen Punks mit Irokesen und den Sicherheitsnadeln sah, wurde es langweilig.