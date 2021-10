Paul McCartney will nicht Schuld an Beatles-Trennung sein

"Ich habe die Trennung nicht ausgelöst“: Ex-Beatle Paul McCartney will nicht Schuld am Split der legendären Band sein. Es sei vielmehr John Lennon gewesen, sagte McCartney dem Guardian. "John kam eines Tages in den Raum und sagte: Ich verlasse die Beatles." Das sei doch "die Trennung auslösen, oder nicht?", sagte McCartney.

Der Ex-Beatle hatte die Trennung vor mehr als 50 Jahren öffentlich gemacht – und wurde seitdem in der Hauptsache verantwortlich gemacht. „Ich wollte, dass es weitergeht“, sagte McCartney nun.